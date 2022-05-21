ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білоруський батальйон у складі ЗСУ реорганізували в полк

Новость на русском →
Київ, Субота 21 травня 2022 13:18
Білоруський батальйон у складі ЗСУ реорганізували в полк Фото: білоруський батальйон у ЗСУ розрісся до полку (t.me/belwarriors)
Автор: Юлія Бойко

Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського, який входить до Збройних сил України, реорганізували в полк. До цього полку увійдуть два батальйони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram білоруського полку.

"Враховуючи масштаб завдань, що стоять перед білоруськими воїнами, переходимо до наступного етапу розбудови національної військової частини. Оголошено про створення білоруського полку імені Кастуся Калиновського, до якого увійдуть батальйон "Литвин" і батальйон "Волат", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, батальйон білоруських добровольців увійшов до складу ЗСУ в березні. Підрозділ названо на честь національного героя, який в 19 столітті організував на території Білорусі повстання проти Російської імперії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Білорусь Війна Росії проти України
NEWS
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків