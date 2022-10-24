Беларусь забрала большинство своих войск из приграничных районов, - "Гаюн"

Беарусь отвела от приграничных районов большую часть военной техники и вернула её на места постоянной дислокации.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
Так, они зафиксировали увеличение передвижений военной техники по железной дороге Беларуси. Большинство военной техники перебросили и вывезли из приграничных районов. Зафиксировано перемещение военных эшелонов следующих подразделений:
В основном белорусы перебрасывали танки Т-72б и Т-72б3, боевые машины пехоты БМП-2, боеые разведывательные машины БРМ-1К, многоцелевые плавающие бронетранспортёры МТ-ЛБ, а также 122-мм полковые самоходные гаубицы, САУ 2С1 «Гвоздика», бронированные транспортно-боевые машины БТР. .
“Отдельно стоит упомянуть о передвижении ВС РФ по железной дороге на полигоны: 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район), полигон "Лепельский" 19 ОМБр (Лепельский район), полигон "Лосвидо" 103 ОВГБр (Витебский район) Но сейчас перемещение войск еще продолжается”, - отметили в группе.
Отметим, что Россия и Беларусь идет совместное развертывание войск, о котором глава белорусского режима Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным еще 10 октября. Так, в Беларусь прибудут около 9 тысяч русских солдат.