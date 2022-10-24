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Беларусь забрала большинство своих войск из приграничных районов, - "Гаюн"

Фото: Беларусь перебрасывает войска от границ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Беарусь отвела от приграничных районов большую часть военной техники и вернула её на места постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Так, они зафиксировали увеличение передвижений военной техники по железной дороге Беларуси. Большинство военной техники перебросили и вывезли из приграничных районов. Зафиксировано перемещение военных эшелонов следующих подразделений:

  • 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады (6 ОМБр ВС РБ) с полигона «Брестский» и из Зябровки в место постоянной дислокации в Гродно.
  • 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады (11 ОМБр ВС РБ) из Ельска и Лельчиц в постоянное место дислокации в Слоним.
  • 5-й отдельной бригады специального назначения (5 ОбрСпН ВС РБ) из Иваново в Борисов и из Лунинца в Заслоново.
  • 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады (103 ОВДБр ВС РБ) из Витебска в Зябровку.

В основном белорусы перебрасывали танки Т-72б и Т-72б3, боевые машины пехоты БМП-2, боеые разведывательные машины БРМ-1К, многоцелевые плавающие бронетранспортёры МТ-ЛБ, а также 122-мм полковые самоходные гаубицы, САУ 2С1 «Гвоздика», бронированные транспортно-боевые машины БТР. .

“Отдельно стоит упомянуть о передвижении ВС РФ по железной дороге на полигоны: 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район), полигон "Лепельский" 19 ОМБр (Лепельский район), полигон "Лосвидо" 103 ОВГБр (Витебский район) Но сейчас перемещение войск еще продолжается”, - отметили в группе.

Отметим, что Россия и Беларусь идет совместное развертывание войск, о котором глава белорусского режима Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным еще 10 октября. Так, в Беларусь прибудут около 9 тысяч русских солдат.

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