Білорусь забрала більшість своїх військ з прикордонних районів, - "Гаюн"

Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
Так, вони зафіксували збільшення пересувань військової техніки по залізниці Білорусі. Більшість військової техніки перекинули вивезли з прикордонних районів. Зафіксовано переміщення військових ешелонів наступних підрозділів:
В основному білоруси перекидували танки Т-72б та Т-72б3, бойові машини піхоти БМП-2, бойові розвідувальні машини БРМ-1К, багатоцільові плаваючі бронетранспортери МТ-ЛБ, а також 122-мм полкові самохідні гаубиці, САУ 2С1 "Гвоздика" та БТР.
“Окремо варто згадати про пересування ЗС РФ залізницею на полігони: 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район), полігон "Лепельський" 19 ОМБр (Лепельський район), полігон "Лосвідо" 103 ОВДБр (Вітебський район). Але зараз перекидання військ ще триває”, - зазначили у групі.
Зазначимо, що Росія і Білорусь триває сумісне розгортання військ, про яке глава білоруського режиму Олександр Лукашенко домовився з президентом РФ Володимиром Путіним ще 10 жовтня. Так, в Білорусь прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів.