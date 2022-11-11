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Украина возводит стену на границе с Беларусью: фото

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Пятница 11 ноября 2022 17:36
Украина возводит стену на границе с Беларусью: фото Фото: Украина возводит стену на границе с Беларусью (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина строит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Сейчас на Юге наши люди встречают наших военных, а на Севере кипит другая работа - здесь возводят стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой - это инженерные заграждения, которые строят на Волыни", - написал он.

По его словам, уже обустроено около 3 км границы, но работы еще продолжаются.

Кроме того, работы ведутся в Ровенской и Житомирской областях. Фортификационные сооружения возводятся и в регионах, граничащих с территорией РФ.

"Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, располагают всем необходимым оборудованием для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу... Мы все хотим защиты, мы делаем все, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага", - отмечает Тимошенко.

Отметим, что министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял о намерении построить стену на границе Украины с Беларусью и Россией еще в ноябре 2021 года.

Также отметим, что Польша построила стену на границе с Белоруссией протяженностью 186 километров.

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