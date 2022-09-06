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Литва звинуватила Білорусь в умисному пошкодженні паркану на кордоні

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Вівторок 06 вересня 2022 21:51
Литва звинуватила Білорусь в умисному пошкодженні паркану на кордоні Фото: Литва звинуватила Білорусь у пошкодженні паркану на кордоні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Литва звинуватила Білорусь у навмисному пошкодженні загородження на кордоні між країнами. У зв'язку з цим представника білоруського посольства викликали в МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви.

"Білоруському дипломату вручили ноту з виразом рішучого протесту у зв'язку з неодноразовими випадками умисного пошкодження фізичного бар'єра на литовському державному кордоні", - йдеться в повідомленні.

У Литві також переконані, що пошкодженню загородження сприяють білоруські чиновники, так само як і проникненню нелегальних мігрантів.

У МЗС заявили, що подібні дії розцінюються як провокація. Міністерство зажадало від Білорусії якомога швидше вжити всіх необхідних заходів, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс пропонував направити на Запорізьку АЕС миротворців ООН.

Також ми писали, що Литва відзвітувала про появу паркану на кордоні з Білоруссю. У червні Польща теж побудувала огорожу. Влітку і восени 2021 року ці країни страждали від міграційного кризи, штучно створеного Мінським режимом.

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