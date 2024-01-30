В январе в Беларусь четыре раза поступал военный груз Китая, - СМИ

В начале января Китай совершил четыре рейса транспортного самолета Boeing 747-4FTF в Беларусь. Вероятно, поставлял военный груз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на motolko.help .

В начале января была зафиксирована нетипичная активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в Национальном аэропорту "Минск". В течение 4-х дней Boeing 747-4FTF совершил четыре рейса по маршруту Урумчи - Минск:

08.01.2024 рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

09.01.2024 рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098;

10.01.2024 рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

11.01.2024 рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098.

Все рейсы прибывали в Минск фактически в одно и то же время - с 09:30 до 10:10. После этого самолет находился в Беларуси около 3 часов, что достаточно для проведения разгрузки.

Также можно предположить, что рейсы осуществлялись двумя партиями, то есть, 8 и 9 января, а также 10 и 11 января.

В Национальном аэропорту "Минск" располагается логистический центр, который обслуживает грузовые рейсы. Все грузовые самолеты обычно паркуются на специальных стоянках, но китайский B-2476 в этот раз парковался на стоянке 1А, которая зарезервирована для обслуживания правительственных самолетов.

В частности VIP-стоянка расположена дальше остальных, а справа от нее находится КПП для выезда из аэропорта кратчайшим путем и без посещения пунктов досмотра в здании.

"По нашим данным, борт Air China Cargo доставил в Беларусь военную технику из Китая. Груз, вероятно, не проходил таможенной очистки и сразу покинул аэропорт, поскольку вокруг места стоянки военному грузу негде расположиться, чтобы не привлекать дополнительного внимания и не стоять под открытым небом", - пишет издание.

В 2017 году Беларусь взяла на вооружение китайские бронеавтомобили CS/VN3 Dajiang, которые были привезены в страну с помощью точно такого же грузового самолета Boeing 747-4FTF компании Air China Cargo.

Фото: в январе в Беларусь четыре раза поступал военный груз Китая (motolko.help)

"За один рейс Boeing 747 вполне может привезти как минимум четыре-пять таких бронеавтомобилей, но, кроме бронеавтомобилей, белорусский ВПК использует и китайские комплектующие для производства ракет РСЗО "Полонез", - добавляет издание.

В то же время пока неизвестно, что контретно транспортировали китайские самолеты. Впрочем, все указывает на то, что это был груз военного назначения.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране, а также проведения так называемых военных учений.