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В сети пишут, что россияне снова хотят перебрасывать военную технику в Беларусь

Среда 15 мая 2024 18:17
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В сети пишут, что россияне снова хотят перебрасывать военную технику в Беларусь Иллюстративное фото: Россия может перебросить военную технику в Беларусь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне, вероятно, снова планируют переброску своей военной техники в Беларусь. К приему эшелонов уже готовятся "Белорусские железные дороги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси в Telegram.

По информации железнодорожников, в Беларуси готовятся принять эшелоны с военной техникой, личным составом и боеприпасами РФ.

Также, помимо этого, в Беларусь могут направить эшелоны с украинских территорий, которые временно находятся под оккупацией.

Железнодорожники уточняют, что Беларусь принимает меры для того, чтобы обеспечить секретность данных перевозок техники.

Это происходит после того, как мониторинговый канал “Беларускі Гаюн” написал, что в следующем году в Беларуси планируется провести крупные военные учения с участием России.

Помощь России от Беларуси

Стоит заметить, что Беларусь является союзником России в войне против Украины. В частности, страна передала российским оккупантам большое количество военной техники и боеприпасов.

Также во время начала полномасштабной войны российские войска наступали на Украину с территории Беларуси. С территории РБ также совершались ракетные удары по Украине.

Более детально о помощи от Беларуси для России - в материале РБК-Украина.

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