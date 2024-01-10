Беларусь похвасталась отправкой украинских детей из оккупации на "учения" с МЧС

Белорусские власти отправили незаконно вывезенных из Украины детей в центр безопасности МЧС. Это произошло на зимних каникулах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
В ведомстве РБ написали о том, что 35 детей из временно оккупированной Россией части Донбасса вывезли в Могилевскую область на зимние каникулы.
Там их пытались "научить основам безопасности жизнедеятельности" в Могилевском областном центре безопасности МЧС.
Как сказано в пропагандистском сюжете, который обнародовало ведомство, о детях "заботились" сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, украинских детей из временно оккупированных территорий уже неоднократно депортировали как в Россию, так и в Беларусь.
Как отмечал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, Россия использует Беларусь для скрытой депортации детей с временно оккупированных территорий Украины.
При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко лично встречал детей, которых недавно незаконно вывезли из Украины.
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