ua ru
Сб, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь передала России более 130 тонн боеприпасов в год, - "Гаюн"

Новина українською →
Беларусь, Суббота 10 июня 2023 19:53
Беларусь передала России более 130 тонн боеприпасов в год, - "Гаюн" Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За последний год самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко передал России более 130 тонн боеприпасов. Они шли на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

Сообщество железнодорожников Беларуси в своем Telegram-канале сообщило, что масштабы участия Беларуси в войне России против Украины выражаются не только в предоставлении территорий для наступления войск и полигонов для обучения военного контингента РФ.

До сих пор происходит передача белорусскими самопровозглашенными властями огромного количества боеприпасов в Россию.

"Уже вывезено по железной дороге более 130 000 тонн боеприпасов", - говорилось в сообщении.

По информации мониторинговых групп режим Лукашенко передал в РФ 131 582 тонны боеприпасов за последний год.

По данным "Гаюна", это означает, что объемы передачи белорусских боеприпасов РФ выросли в десятки раз сразу же после 24 февраля 2022 года.

Мониторинговая группа сообщила, что снаряды из Беларуси вывозили на станции:

  • в приграничье с оккупированными Донецком и Луганском;
  • прямо в Крым;
  • и в 110 км от границы с Грузией.

Отношения России и Белоруссии

Россия и Беларусь имеют тесные военные отношения и ведут разнообразную совместную военно-научную деятельность. Россия также управляет несколькими военными базами и радарами в Беларуси, среди которых РЛС "Ганцавичи", радар раннего предупреждения, который управляется Военно-космическими силами РФ, и передатчик VLF "Вилейка".

С начала полномасштабного вторжения Россия постоянно продолжает совместные учения с Беларусью.

Кроме того, в середине мая Россия возобновила переброску эшелонов военных из Беларуси на передовую. Еще позже враг перебросил на авиационную базу под Минск десять единиц истребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Война России против Украины
NEWS
"Так Путину и передайте". Зеленский ответил на заявление диктатора о контрнаступлении ВСУ
"Так Путину и передайте". Зеленский ответил на заявление диктатора о контрнаступлении ВСУ
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС