Беларусь должна разбираться с РФ по дронам в своем небе, - ОТГ "Северск"

По его словам, подобные маршруты беспилотников фиксировались «в последнее время».

"Они там у себя могут сбивать что-то в своем воздухе, потому что последние дни, неделю назад, две недели, фиксировалось неоднократно, когда именно российские ударные беспилотные летательные аппараты по таким маршрутам через Черниговщину и дальше на Беларусь заходили", - рассказал военный.

Мысник отметил наличие таких случаев и отметил, что в вопросе о том, что летает над территорией Беларуси - ее руководство должно разбираться совместно с властями РФ.

Как отметил спикер, оперативная обстановка на границе с Беларусью пока не изменилась. Система обороны охватывает границы Украины с северо-восточными соседями, а Силы обороны готовы к обороне и уже учли опыт полномасштабного наступления.

"На участке границы с Беларусью, что касается Черниговщины, значительные изменения оперативная ситуация не претерпела. Мы внимательно наблюдаем за развитием событий. Неоднократно слышали заявления военно-политического руководства Беларуси о различных активизациях своих действий или проверки боевой готовности и так далее", - отметил Мысник.