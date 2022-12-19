В Беларусь летит самолет России с узлом спецсвязи

В понедельник, 19 декабря, вечером в Беларусь направляется правительственный самолет России Ту-214СУС. Он оборудован узлом спецсвязи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "МотолькоПомоги" в Telegram.
По информации мониторинговой группы, самолет Ту-214СУС с регистрационным номером RA-64524, который оборудован узлом спецсвязи, заходит в аэропорт "Минск".
"Это самолет спецназначения, который оборудован узлом связи и спецтехническими средствами, позволяющими осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета", - сказано в сообщении “МотолькоПомоги”.
Отметим, что самолет предназначен для перевозки первых лиц государства, а также для правительственных делегаций.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 19 декабря, в Минск прилетел российский диктатор Владимир Путин для встречи с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.
Более детально о их встрече можете узнать в материале РБК-Украина.
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