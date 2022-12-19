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У Білорусь летить літак Росії з вузлом спецзв'язку

Ілюстративне фото: до Білорусі летить літак Росії із вузлом спецзв'язку (russianplanes.net)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 19 грудня, увечері до Білорусі прямує урядовий літак Росії Ту-214СУС. Він обладнаний вузлом спецзв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "МотолькоПомоги" у Telegram.

За інформацією моніторингової групи, літак Ту-214СУС із реєстраційним номером RA-64524, який обладнаний вузлом спецзв'язку, заходить до аеропорту "Мінськ".

Фото: рейс російського літака (t.me/motolkohelp)

"Це літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами, що дозволяють здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту", - сказано у повідомленні "МотолькоПомоги".

Зазначимо, що літак призначений для перевезення перших осіб держави, а також урядових делегацій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 19 грудня, до Мінська прилетів російський диктатор Володимир Путін для зустрічі з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

Більш детально про їхню зустріч можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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