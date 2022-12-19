У Білорусь летить літак Росії з вузлом спецзв'язку

За інформацією моніторингової групи, літак Ту-214СУС із реєстраційним номером RA-64524, який обладнаний вузлом спецзв'язку, заходить до аеропорту "Мінськ".

Фото: рейс російського літака (t.me/motolkohelp)

"Це літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами, що дозволяють здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту", - сказано у повідомленні "МотолькоПомоги".

Зазначимо, що літак призначений для перевезення перших осіб держави, а також урядових делегацій.