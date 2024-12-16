Беларусь хочет принять участие в мирных переговорах по войне в Украине: МИД ответило на заявление

Что предшествовало

Сегодня утром заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что Минск претендует на "место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся" и что Беларусь хочет получить "гарантии безопасности".

"Мы изначально заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности", - заявил Амбразевич.

Реакция МИД Украины

В украинском ведомстве напомнили, что белорусский режим вопреки конституции страны в феврале 2022 года стал соучастником полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину.

В ведомстве с удивлением восприняли заявление чиновника белорусского ведомства о том, что Республика Беларусь якобы претендует на "место за столом мирных переговоров", где она стремится получить какие-то "гарантии безопасности".

В частности, там отметили, что Российская Федерация использовала территорию своего союзника для вооруженной агрессии против Украины. Именно Москва является главным источником реальных угроз безопасности для Минска.

"Все, на что имеют право претендовать белорусские чиновники, это справедливое разбирательство в рамках процесса по привлечению агрессора и его приспешников к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины", - заявили в ведомстве.