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Лукашенко отличился очередным циничным заявлением в отношении Украины

Пятница 04 октября 2024 15:32
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Лукашенко отличился очередным циничным заявлением в отношении Украины Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что его страна поможет восстанавливать Украину после окончания войны. Он считает, что США этого не будут делать.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Белта.

По мнению Лукашенко, Штаты будут заняты внутренними проблемами, а Украину восстанавливать будет некому. Именно поэтому эту роль на себя согласна взять Беларусь.

"Поэтому руководству Украины нужно взять голову в руки и понять, что им, в первую очередь, нужно будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - подчеркнул Лукашенко.

Также Лукашенко упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не едет в Минск или Москву, чтобы "в конце концов закончить эту войну".

Как отреагировали в Украине

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram уже прокомментировал заявление Лукашенко.

По его мнению, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Лукашенко верит в "дружбу" Украины и Беларуси после войны.

"Ничего странного. россияне, ну и Лукашенко, имеют пример грузинской модели, в которую свято верят. Это когда после войны - дружба, жвачка. Иначе они не мыслят. Но дурак мыслью богатеет", - написал он.

Восстановление Украины

Потребности в восстановлении Украины уже достигли почти 486 млрд долларов, из которых 15 млрд необходимо на срочное восстановление.

Премьер Денис Шмигаль отметил, что эти потребности продолжают расти, особенно в жилом секторе, где из-за войны повреждены 10% фонда жилья. Украина надеется на конфискацию замороженных российских активов и привлекает международных партнеров и частные инвестиции для восстановления.

Напомним, ранее в Верховной Раде объяснили, почему уже сейчас нужно создавать программы обновления для общин.

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