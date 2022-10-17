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Беларусь готовится к "нападению" и угрожает превентивными мерами

Фото: Беларусь готовится к нападению и угрожает превентивными мероприятиями (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Беларусь оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания для недопущения нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерия Ревенко.

"На территории Литвы и при прямой поддержке литовской власти было создано и функционирует так называемое "объединенное переходное правительство", которое имеет целью свержение действующей власти в Республике Беларусь", - говорится в заявлении.

Ревенеко сообщил, что Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе через применение военной силы.

"Беларусь оставляет за собой право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - добавил Ревенко.

Напомним, что изРоссии в Белоруссию для привлечения в состав региональной группировки войск прибудет до 9 тысяч солдат. Также РФ планирует направить танки и минометы.

Ранее стало известно, чтолидер белорусского режима Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о размещении солдат РФ на территории Беларуси в рамках развертывания региональной группировки войск.

Более подробно о новых договоренностях лидеров Беларуси и России можете узнать в материале РБК-Украина .

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