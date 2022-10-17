Беларусь готовится к "нападению" и угрожает превентивными мерами

Беларусь оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания для недопущения нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерия Ревенко.

"На территории Литвы и при прямой поддержке литовской власти было создано и функционирует так называемое "объединенное переходное правительство", которое имеет целью свержение действующей власти в Республике Беларусь", - говорится в заявлении.

Ревенеко сообщил, что Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе через применение военной силы.

"Беларусь оставляет за собой право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - добавил Ревенко.