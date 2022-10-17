Білорусь готується до "нападу" та погрожує превентивними заходами

Білорусь залишає за собою право вжити превентивних заходів стратегічного стримування для недопущення нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерія Ревенка.

"На території Литви і за прямої підтримки литовської влади було створено та функціонує так званий "об'єднаний перехідний уряд", що має на меті повалення чинної влади в Республіці Білорусь", - йдеться у заяві.

Ревенеко повідомив, що Білорусь відстоюватиме свої національні інтереси з використанням усіх наявних коштів, у тому числі через застосування військової сили.

"Білорусь залишає за собою право вжити комплексу превентивних заходів стратегічного стримування з метою недопущення нападу чи нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту", - додав Ревенко.