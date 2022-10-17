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Білорусь готується до "нападу" та погрожує превентивними заходами

Фото: Білорусь готується до "нападу" та погрожує превентивними заходами (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Білорусь залишає за собою право вжити превентивних заходів стратегічного стримування для недопущення нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерія Ревенка.

"На території Литви і за прямої підтримки литовської влади було створено та функціонує так званий "об'єднаний перехідний уряд", що має на меті повалення чинної влади в Республіці Білорусь", - йдеться у заяві.

Ревенеко повідомив, що Білорусь відстоюватиме свої національні інтереси з використанням усіх наявних коштів, у тому числі через застосування військової сили.

"Білорусь залишає за собою право вжити комплексу превентивних заходів стратегічного стримування з метою недопущення нападу чи нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту", - додав Ревенко.

Нагадаємо, що з Росії до Білорусі для залучення у складі регіонального угруповання військ прибуде до 9 тисяч солдатів. Також РФ планує направити танки та міномети.

Раніше стало відомо, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін домовилися про розміщення солдатів РФ на території Білорусі в рамках розгортання регіонального угруповання військ.

Більш детально про нові домовленості лідерів Білорусі та Росії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Білорусь