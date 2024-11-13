В Беларусь четвертый день подряд массированно залетают российские дроны, - "Гаюн"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Этой ночью 13 ноября зафиксировано по меньшей мере 12 российских беспилотников, залетевших из Украины в Беларусь. Первый дрон залетел около 22:09 в районе города Брагина. Беспилотник вышел в Черниговскую область, а затем снова залетел в Беларусь через так называемый "коридор" и вылетел в Киевскую область.

Утром еще один дрон зафиксировали возле Речицы, который двигался по курсу на Светлогорск/Бобруйск. То есть "Шахед" был в 70 км от границы с Беларусью. Далее он совершил круг и вылетел на Киевское водохранилище, суммарно пролетев над Беларусью около 200 км.

Как отмечает "Гаюн", не менее двух дронов были потеряны в Беларуси.

Мониторинговая группа подчеркивает, что это уже четвертая ночь подряд, когда в Беларусь массированно залетают российские дроны. Впервые за эти дни Беларусь подняла авиацию.

t.me/Hajun_BY