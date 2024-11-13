ПВО в Киеве уничтожила несколько ракет и десяток дронов, - КГВА

Атака началась около 6:30, когда в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотников с восточного направления. На тот момент крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области.

Во время захода ракет на Киев противник одновременно нанес баллистический удар, завершив его атакой дронов типа "Шахед"/Герань.

Атака продолжалась более двух часов, в ходе которых силы обороны уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также около десятка дронов. По словам Воздушных сил Украины, точное количество уничтоженных целей и тип примененного вооружения будет обнародовано в официальных отчетах.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях в Киеве нет.

Однако начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал жителей столицы оставаться внимательными к сигналам тревоги, ведь в Киевской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы новых ударов беспилотников.