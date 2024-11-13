ПВО в Киеве уничтожила несколько ракет и десяток дронов, - КГВА
Утром Вооруженные силы РФ осуществили комбинированную ракетно-дроновую атаку на Киев - первую за последние 73 дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.
Атака началась около 6:30, когда в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотников с восточного направления. На тот момент крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области.
Во время захода ракет на Киев противник одновременно нанес баллистический удар, завершив его атакой дронов типа "Шахед"/Герань.
Атака продолжалась более двух часов, в ходе которых силы обороны уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также около десятка дронов. По словам Воздушных сил Украины, точное количество уничтоженных целей и тип примененного вооружения будет обнародовано в официальных отчетах.
На данный момент информации о пострадавших или разрушениях в Киеве нет.
Однако начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал жителей столицы оставаться внимательными к сигналам тревоги, ведь в Киевской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы новых ударов беспилотников.
Враждебная комбинированная атака на Украину
Ночью и утром российские оккупационные силы совершили очередную воздушную атаку на Украину, используя ракеты, дроны-камикадзе и авиабомбы.
Также этой ночью в России зафиксирован взлет шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ракетное вооружение.
Из-за атаки дронов "Шахедов" активизировалась работа противовоздушной обороны в Киевской области. Утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
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