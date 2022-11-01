Илон Маск распустил совет директоров Twitter, - BBC

Американский изобретатель Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом он укрепил свой контроль над компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой BBC , обнародовавшей данные из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По информации BBC, Маск и его команда планируют сделать серьезные сокращения в Twitter, которые могут затронуть каждого четвертого сотрудника.

Напомним, на платформе планируется ввести платную верификацию за 20 долларов в месяц. В противном случае, пользователи без подписки Premium будут лишены "галочки".

К слову, Маск заявил, что хочет иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений. Именно поэтому он приобрел социальную сеть Twitter.