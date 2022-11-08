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Илон Маск рассказал американцам, как голосовать на промежуточных выборах

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 02:24
Илон Маск рассказал американцам, как голосовать на промежуточных выборах Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Американский предприниматель Илон Маск рекомендует избирателям голосовать в поддержку кандидатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США 8 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Маск в Twitter.

По словам бизнесмена, таким образом можно будет уравновесить в Конгрессе влияние демократов, имеющих влияние на Белый дом. Так, на данный момент большинство в обеих палатах Конгресса сохраняет Демократическая партия, представителем которой является и нынешний глава государства Джо Байден.

Свой призыв глава SpaceX и новый владелец Twitter, имеющий более чем 110 миллион подписчиков в сети, адресовал "независимо мыслящим избирателям".

"Разделение власти сдерживает худшие крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентство является демократическим", - говорится в публикации Маска.

Илон Маск рассказал американцам, как голосовать на промежуточных выборах

Фото: скриншот twitter.com/elonmusk

Отметим, что это стало первым разом, когда генеральный директор крупного социального медиа явно принял одну из политических сторон.

Напомним, ранее стало известно, что Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.

Также мы рассказывали, что в ООН отреагировали на массовые увольнения в Twitter.

Ранее РБК-Украина публиковало материал о том, что известно о промежуточных выборах в США и насколько их результат важен.

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