Илон Маск рассказал американцам, как голосовать на промежуточных выборах

Американский предприниматель Илон Маск рекомендует избирателям голосовать в поддержку кандидатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США 8 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Маск в Twitter .

По словам бизнесмена, таким образом можно будет уравновесить в Конгрессе влияние демократов, имеющих влияние на Белый дом. Так, на данный момент большинство в обеих палатах Конгресса сохраняет Демократическая партия, представителем которой является и нынешний глава государства Джо Байден.

Свой призыв глава SpaceX и новый владелец Twitter, имеющий более чем 110 миллион подписчиков в сети, адресовал "независимо мыслящим избирателям".

"Разделение власти сдерживает худшие крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентство является демократическим", - говорится в публикации Маска.

Фото: скриншот twitter.com/elonmusk

Отметим, что это стало первым разом, когда генеральный директор крупного социального медиа явно принял одну из политических сторон.