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В Белом доме призвали Конгресс США не отделять помощь Украине

Фото: координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Белом доме призвали представителей конгресса США не отделять помощь Украине от законопроекта, предложенного президентом Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби на брифинге.

"Мы провели многочисленные дискуссии и брифинги с членами и сотрудниками Конгресса по поводу важности дополнительного финансирования и продвижения всех четырех сегментов – Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и безопасности границы", - заявил Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что администрация Байдена настаивает, чтобы все четыре приоритета по финансированию были приняты Конгрессом быстрее. Он добавил, все эти вопросы срочны для решения.

Что предшествовало

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд) хотят направить на помощь Украине. Также предполагается финансирование для Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и безопасности границы.

Politico сообщило, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу Байдена уже 4 декабря.

А спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал помощь Украине одним из приоритетов для США.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", – сказал он.

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