Белый дом может просить у Конгресса дополнительные средства для Украины, - Кирби

В администрации президента Соединенных Штатов Америки допускают новое обращение в Конгресс с запросом о дополнительных средствах для помощи Украине в случае необходимости.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Американски чиновник при этом отметил во время брифинга, что объемы нового запроса Вашингтона в Конгресс объемом 24 миллиарда долларов для поддержки Украины обоснованы расчетами.

При этом сложно сказать, как долго будет продолжаться российская полномасштабная военная агрессия, соответственно нужно сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (наступает в Штатах с октября 2023 года), и подать соответствующий запрос в Конгресс.

Кирби также заявил, что если объем нового пакета для Украины окажется недостаточным, что правительство США "не будет стесняться снова пойти в Конгресс" с запросом о дополнительном финансировании.

"Если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после I квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", - объяснил он.

Помощь США для Украины

Напомним, 10 августа президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов экстренного финансирования, и часть этих средств - 24 миллиарда долларов - для помощи Украине.

Перед этим в Пентагоне рассказали, что всего в распоряжении ведомства осталось около 6 млрд долларов на помощь Украине.

Отметим, что недавно в Минобороны США провели оценку стоимости военного оборудования, которое оно отправило в Украину. Оказалось, что оно было переоценено примерно в 3 миллиарда долларов. Это заблуждение открывает возможность отправки Украине большего количества оружия для защиты от РФ.

Добавим, что по данным американских СМИ, конгрессмены, которые поддерживают Украину, ожидают, что Байден улучшит свою аргументацию важности помощи нашей стране для простых граждан США.