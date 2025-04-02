В Белом доме признали, что перемирия до Пасхи в Украине не будет, - The Telegraph

По данным издания, несколько чиновников Белого дома признались, что Трампу не удастся достичь прекращения огня в Украине до 20 апреля.

Источники сообщают, что администрация Трампа все больше разочаровывается из-за тактики затягивания переговоров со стороны Кремля. А Белый дом готовится оказать давление на Москву и Киев, чтобы заставить их достичь мирного соглашения.

Неудача в завершении войны станет серьезным ударом для Трампа, который неоднократно заявлял во время предвыборной кампании, что сможет прекратить боевые действия "за 24 часа", добавляет The Telegraph.

И хотя американские чиновники в течение нескольких недель в частных разговорах выражали недовольство позицией Киева в переговорах, его нежеланием заключать соглашение по ископаемым с Вашингтоном и продвигать мирные переговоры. Однако в последние дни, по словам источников, в Вашингтоне растет недовольство Москвой.

Отмечается, что во время серии телефонных звонков и встреч в минувшие выходные чиновники Белого дома и Госдепартамента признали, что Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона достичь долговременного соглашения. Поэтому они обсуждали, какие экономические и дипломатические санкции можно было бы применить к Москве.

Перемирие Украины и России

Напомним, что дата Пасхи (20 апреля) неоднократно упоминалась как возможный день для полного прекращения огня между Украиной и Россией. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США намерены достичь заключения соглашения о перемирии между РФ и Украиной до 20 апреля. Однако в Белом доме не отрицали, что сроки могут сместиться.

Впрочем пока что Россия без дополнительных требований согласилась только на "энергетическое перемирие" с Украиной. Обе страны пообещали прекратить удары по энергетическим объектам, но Россия постоянно нарушает свое обещание.

При этом от полного перемирия российский диктатор Владимир Путин фактически отказался. Он выдвинул для прекращения огня условия, которые могут значительно ослабить Украину.