В Белом доме высказались о подготовке покушения на Зеленского агентами РФ

Что предшествовало

Напомним, вчера, 7 мая, Служба безопасности Украины рассказала о том, что ей удалось предотвратить покушение на президента Украины Владимира Зеленского, а также на главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.

В частности, были задержаны два полковника Управления государственной охраны. Вероятно, их завербовала российская Федеральная служба безопасности.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

При этом 18 апреля в Польше задержали агента России, который мог подготавливать покушение на Зеленского. Мужчину разоблачили украинские и польские правоохранители.

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