UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білому домі висловилися про підготовку замаху на Зеленського агентами РФ

Фото: Карін Жан-П'єр, прессекретар Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новини щодо підготовки замаху на президента України Володимира Зеленського, яке хотіли організувати російські агенти, є тривожними.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Це, безперечно, дуже тривожна новина", - розповіла Жан-П'єр.

Також, за її словами, влада США рада, що такій спробі вдалося запобігти.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 7 травня, Служба безпеки України розповіла про те, що їй вдалося запобігти замаху на президента України Володимира Зеленського, а також на голову СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.

Зокрема, було затримано двох полковників Управління державної охорони. Ймовірно, їх завербувала російська Федеральна служба безпеки.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

При цьому 18 квітня у Польщі затримали агента Росії, який міг готувати замах на Зеленського. Чоловіка викрили українські та польські правоохоронці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиБілий дім