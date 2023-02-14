В Белом доме отреагировали на российский план по перевороту в Молдове

По словам Кирби, такое поведение России не является чем-то новым и это вызывает глубокую обеспокоенность

"Нет, независимых подтверждений нет, но мы точно не подвергаем сомнению способность и желание россиян и Путина попытаться это осуществить", – отметил он.

Он выразил поддержку гражданам Молдовы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

Позже президент Молдовы Майя Санд заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.

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