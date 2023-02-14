У Білому домі відреагували на російський план перевороту в Молдові

За словами Кірбі, така поведінка Росії не є чимось новою і це викликає глибоке занепокоєння.

"Ні, незалежних підтверджень немає, але ми точно не ставимо під сумнів здатність і бажання росіян і Путіна спробувати це здійснити", – зазначив він.

Він висловив підтримку громадянам Молдови.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Згодом президент Молдови Майя Санд заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.