В Белом доме отреагировали на слухи о разрешении для Украины запускать ATACMS по РФ

В Белом доме пока что прямо не подтверждают разрешение для Украины наносить удары по территории России ракетами ATACMS. Ранее такие слухи появились в СМИ.

Об этом заявил заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Файнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Если обстоятельства будут развиваться и меняться, мы будем развиваться и меняться, чтобы соответствовать им и позволить украинцам продолжать защищать свою территорию и свой суверенитет", - заверил Файнер.

В контексте слухов о снятии ограничений для Украины на удары вглубь России Файнер напомнил, что США пообещали ответить на привлечение северокорейских солдат к войне на стороне России.

Слухи об ATACMS

Стоит заметить, что США в качестве военной помощи предоставляют Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS. Но поставки проводили с условием, что украинские защитники не будут наносить удары такими ракетами по территории России.

При этом вчера, 17 ноября, издание The New York Times написало, что президент США Джо Байден якобы разрешил Украине атаковать российскую территорию при помощи ATACMS.

Источники издания уточняли, что первое время ракеты могут использовать для обороны от врага в Курской области, где сейчас находятся не только российские, но и северокорейские солдаты.

При этом Reuters писало, что удар ракетами ATACMS по России может произойти в ближайшие дни.

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