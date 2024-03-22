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В Белом доме ответили, просили ли Украину не бомбить российские НПЗ

Пятница 22 марта 2024 21:12
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В Белом доме ответили, просили ли Украину не бомбить российские НПЗ Архивное фото: В Белом доме ответили, просили ли Украину не бомбить российские НПЗ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки никогда не поощряли нанесения каких-либо ударов по территории России.

Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Журналисты решили обратиться к представителям Белого дома и прокомментировать информацию, ранее озвученную в статье Financial Times.

Официальный представитель Белого дома ответил, что США всегда заявляли, что не поощряют и не помогают в проведении нападений на территории России.

Что предшествовало

Ранее сегодня, 22 марта, издание Financial Times сообщило о том, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также бензину в США, что может помешать переизбранию президента Джо Байден.

Неоднократные предупреждения из Вашингтона якобы были адресованы чиновникам СБУ и ГУР Минобороны, сообщили источники FT.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности заявила, что НПЗ на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. Нанося удары по этим объектам Силы обороны действуют по лучшим стандартам НАТО, добавила чиновница.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала призывов со стороны Соединенных Штатов Америки о прекращении атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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