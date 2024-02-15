В Белом доме посоветовали Путину не вмешиваться в американские выборы

Бейтс прокомментировал недавнее заявление Путина о том, что он бы хотел победы Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.

"Господин Путин должен не вмешиваться в американские выборы", - подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.

Что именно сказал Путин

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что между Байденом и Трампом он предпочел бы, чтобы нынешний президент остался у власти, поскольку он "более опытный и предсказуемый политик старой школы".

В то же время глава Кремля добавил, что Россия якобы будет работать с любым американским президентом.

Сам бывший президент США Дональд Трамп посчитал такое заявление "большим комплиментом".

Стоит заметить, что Трамп неоднократно хвалил Путина и выступал за немедленное прекращение боевых действий в Украине, что выгодно России.

Также недавно он предложил предоставлять Украине помощь в кредит, а не на безвозмездной основе, как это происходит сейчас.