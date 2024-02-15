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Путин хочет победы Байден на выборах в США. Трамп считает это "комплиментом"

Четверг 15 февраля 2024 10:29
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Путин хочет победы Байден на выборах в США. Трамп считает это "комплиментом" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявил, что предпочел бы, чтобы в выборах в США выиграл действующий президент Джо Байден. Дональд Трамп посчитал это "комплиментом" в свою сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Выступая перед сторонниками на предвыборном митинге в Северном Чарльстоне, Южная Каролина, Трамп сказал, что в случае победы на перевыборах он добьется "удивительных" вещей, включая прекращение войны между Россией и Украиной "очень быстро".

"Владимир Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы иметь Джо Байдена в качестве президента, а не Трампа. Вот это комплимент. Многие люди сказали: "О, Боже, это очень плохо". Нет, нет, это хорошо", - заявил Трамп.

Предыстория

Ранее Путин заявил, что, выбирая между Байденом и Трампом, он предпочел бы, чтобы нынешний президент победил в ноябре, добавив, что Байден "более опытен".

"Байден, он более опытный, более предсказуемый, политик старой школы. Но мы будем работать с любым американским лидером, которому доверяет американский народ", - заявил российский диктатор.

Пророссийская риторика Трампа

На митинге в городе Конвей (Южная Каролина) 10 февраля Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания не будет защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам". Речь идет о том, что согласно уставу Альянса, его участники должны тратить на оборонные нужды не менее 2% ВВП.

Он также добавил, что, наоборот, будет поощрять Россию нападать на такие государства.

Президент США Джо Байден снова раскритиковал такое заявление Трампа и добавил, что оно равнозначно поклону российскому диктатору Владимиру Путину.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут выделять в 2024 году рекордные средства на оборону.

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