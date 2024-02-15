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У Білому домі порадили Путіну не втручатися у американські вибори

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін має не втручатися у вибори президента США, які відбудуться вже цього року восени.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Ендрю Бейтс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Бейтс прокоментував недавню заяву Путіна про те, що він би хотів перемоги Джо Байдена на майбутніх президентських виборах.

"Пан Путін повинен не втручатися в американські вибори", - підкреслив прессекретар Білого дому.

Що саме сказав Путін

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що між Байденом і Трампом він хотів би, щоб нинішній президент залишився при владі, оскільки він "більш досвідчений і передбачуваний політик старої школи".

Водночас, глава Кремля додав, що Росія нібито працюватиме з будь-яким американським президентом.

Сам колишній президент США Дональд Трамп вважає таку заяву "великим компліментом".

Варто зауважити, що Трамп неодноразово хвалив Путіна та виступав за негайне припинення бойових дій в Україні, що вигідно Росії.

Також нещодавно він запропонував надавати Україні допомогу у кредит, а не на безоплатній основі, як це відбувається зараз.

 

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Володимир ПутінДжозеф БайденБілий дімДональд ТрампВибори в США