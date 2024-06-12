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В Белом доме подтвердили, что Украина и США подпишут завтра гарантии безопасности

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и Соединенные Штаты Америки завтра, 13 июня, подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Лидеры подпишут двустороннее соглашение о безопасности, давая понять, что наша поддержка сохранится надолго в будущем", - рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. 

Он уточнил, что это произойдет на полях саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет в Апулии (Италия). 

Что говорит Украина

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что саммит посетит президент Украины Владимир Зеленский. 

"Мы с Джейком Салливаном работали над многими треками, включая те, которые касаются вооружений с самого начала широкомасштабного вторжения. И также в постоянном диалоге готовили будущее соглашение. Я искренне благодарен за работу нашей команде, а также союзникам. Ждем саммита G7", - добавил Ермак.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 июня, CNN уже писало о планах США подписать двустороннее соглашение по безопасности в ходе саммита "Большой семерки".

Издание уточняло, что соглашение будет "необязательным" для выполнения будущими президентами США. Также там не будет конкретики о финансовых обязательствах в рамках помощи Украине.

Ожидается, что документ будет схож с теми, которые Украина уже успела подписать с другими партнерами за этот год.

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