В Белом доме подтвердили, что Украина и США подпишут завтра гарантии безопасности

Украина и Соединенные Штаты Америки завтра, 13 июня, подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.
"Лидеры подпишут двустороннее соглашение о безопасности, давая понять, что наша поддержка сохранится надолго в будущем", - рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Он уточнил, что это произойдет на полях саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет в Апулии (Италия).
В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что саммит посетит президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы с Джейком Салливаном работали над многими треками, включая те, которые касаются вооружений с самого начала широкомасштабного вторжения. И также в постоянном диалоге готовили будущее соглашение. Я искренне благодарен за работу нашей команде, а также союзникам. Ждем саммита G7", - добавил Ермак.
Напомним, сегодня, 12 июня, CNN уже писало о планах США подписать двустороннее соглашение по безопасности в ходе саммита "Большой семерки".
Издание уточняло, что соглашение будет "необязательным" для выполнения будущими президентами США. Также там не будет конкретики о финансовых обязательствах в рамках помощи Украине.
Ожидается, что документ будет схож с теми, которые Украина уже успела подписать с другими партнерами за этот год.
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