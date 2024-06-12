В Белом доме подтвердили, что Украина и США подпишут завтра гарантии безопасности

"Лидеры подпишут двустороннее соглашение о безопасности, давая понять, что наша поддержка сохранится надолго в будущем", - рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он уточнил, что это произойдет на полях саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет в Апулии (Италия).

Что говорит Украина

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что саммит посетит президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы с Джейком Салливаном работали над многими треками, включая те, которые касаются вооружений с самого начала широкомасштабного вторжения. И также в постоянном диалоге готовили будущее соглашение. Я искренне благодарен за работу нашей команде, а также союзникам. Ждем саммита G7", - добавил Ермак.