Украина и США завтра могут подписать гарантии безопасности: CNN узнало подробности соглашения
Завтра, 13 июня, Соединенные Штаты Америки (США) и Украина могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в кулуарах саммита "Большой семерки" (G7).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как рассказывает CNN, обещание со стороны Штатов будет "исполнительным соглашением". Это якобы делает его менее формальным, чем договоров, а также "необязательным" для будущих президентов США.
В частности соглашение не содержит конкретных финансовых обязательств со стороны Вашингтона по поддержке Украины. Впрочем, в приложении к соглашению будет изложено, как администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена будет работать с Конгрессом по выполнению обязательств в сфере безопасности, в частности, по долгосрочному финансированию, которое будет необходимо для поддержки обороны Украины.
Ожидается, что соглашение, которое подпишут Вашингтон и Киев будет подобно 14 другим соглашениям, которые Украина уже заключила.
В целом документ обяжет США в течение 10 лет:
- продолжать обучение украинских военных;
- расширять сотрудничество в производстве вооружений и военной техники;
- продолжать оказывать военную помощь;
- больше обмениваться разведывательными данными.
В том же числе, в случае повторной атаки России, Штаты обещают провести консультации с Украиной, чтобы определить дальнейшие шаги. Аналогичные положения имеют соглашения с Британией, Францией и Германией.
"Но двустороннее соглашение с США, как и с другими союзниками Украины, не будет содержать положения о взаимной обороне, которое бы обязывало их к военной защите Украины в случае нового нападения", - добавляет CNN.
Гарантии безопасности
Первой страной, подписавшей с Украиной гарантии безопасности, стала Британия. Это произошло еще 12 января во время визита главы британского правительства Риши Сунака в Киев. Позже Украина подписала также соглашение с:
- Канадой;
- Германией;
- Франция;
- Данией;
- Италией;
- Финляндией;
- Нидерландами;
- Латвией.
Financial Times также в свою очередь рассказывало, что президент Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден могут подписать соглашение о гарантиях безопасности на саммите в Италии.
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