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Украина и США завтра могут подписать гарантии безопасности: CNN узнало подробности соглашения

Среда 12 июня 2024 17:54
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Украина и США завтра могут подписать гарантии безопасности: CNN узнало подробности соглашения Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 13 июня, Соединенные Штаты Америки (США) и Украина могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в кулуарах саммита "Большой семерки" (G7).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказывает CNN, обещание со стороны Штатов будет "исполнительным соглашением". Это якобы делает его менее формальным, чем договоров, а также "необязательным" для будущих президентов США.

В частности соглашение не содержит конкретных финансовых обязательств со стороны Вашингтона по поддержке Украины. Впрочем, в приложении к соглашению будет изложено, как администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена будет работать с Конгрессом по выполнению обязательств в сфере безопасности, в частности, по долгосрочному финансированию, которое будет необходимо для поддержки обороны Украины.

Ожидается, что соглашение, которое подпишут Вашингтон и Киев будет подобно 14 другим соглашениям, которые Украина уже заключила.

В целом документ обяжет США в течение 10 лет:

  • продолжать обучение украинских военных;
  • расширять сотрудничество в производстве вооружений и военной техники;
  • продолжать оказывать военную помощь;
  • больше обмениваться разведывательными данными.

В том же числе, в случае повторной атаки России, Штаты обещают провести консультации с Украиной, чтобы определить дальнейшие шаги. Аналогичные положения имеют соглашения с Британией, Францией и Германией.

"Но двустороннее соглашение с США, как и с другими союзниками Украины, не будет содержать положения о взаимной обороне, которое бы обязывало их к военной защите Украины в случае нового нападения", - добавляет CNN.

Гарантии безопасности

Первой страной, подписавшей с Украиной гарантии безопасности, стала Британия. Это произошло еще 12 января во время визита главы британского правительства Риши Сунака в Киев. Позже Украина подписала также соглашение с:

  • Канадой;
  • Германией;
  • Франция;
  • Данией;
  • Италией;
  • Финляндией;
  • Нидерландами;
  • Латвией.

Financial Times также в свою очередь рассказывало, что президент Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден могут подписать соглашение о гарантиях безопасности на саммите в Италии.

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