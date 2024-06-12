У Білому домі підтвердили, що Україна та США підпишуть завтра гарантії безпеки

"Лідери підпишуть двосторонню угоду про безпеку, даючи зрозуміти, що наша підтримка збережеться надовго в майбутньому", - розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він уточнив, що це відбудеться на полях саміту "Великої сімки" (G7), який пройде в Апулії (Італія).

Що каже Україна

У той же час керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що саміт відвідає президент України Володимир Зеленський.

"Ми з Джейком Салліваном працювали над багатьма треками, включаючи ті, які стосуються озброєнь із самого початку широкомасштабного вторгнення. І також у постійному діалозі готували майбутню угоду. Я щиро вдячний за роботу нашій команді, а також союзникам. Чекаємо на саміт G7", - додав Єрмак.