В Белом доме назвали страны, где украинских пилотов будут обучать на F-16

"В Румынии и Дании будет проводиться подготовка украинских летчиков по программе F-16. Даты, места, продолжительность программы, все это еще в процессе разработки", - рассказал Кирби.

Он добавил, что помимо Румынии и Дании, украинских летчиков могут также обучать на F-16 и в других местах.

Кирби отметил, что британцы начинают обучение летчиков английскому языку, чтобы они могли управлять американскими истребителями.

F-16 для Украины

Напомним, страны Запада согласились обучать украинских летчиков управлению F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Таким образом, была создана так называемая авиационная коалиция, которую возглавили Дания и Норвегия. В ее рамках, помимо обучения, также должны состояться и поставки F-16 в Украину.

Пока ни одна страна официально не анонсировала передачу нашим военным таких истребителей.

Министр обороны Украины Алексей Резников несколько дней назад отмечал, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 уже в августе.