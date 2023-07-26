UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білому домі назвали країни, де українських пілотів навчатимуть на F-16

Фото: у Білому домі назвали країни, де українських пілотів навчатимуть на F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські пілоти навчатимуться управлінню американськими винищувачами F-16 у Данії та Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

"У Румунії та Данії проводитиметься підготовка українських льотчиків за програмою F-16. Дати, місця, тривалість програми, все це ще в процесі розробки", - розповів Кірбі.

Він додав, що окрім Румунії та Данії, українських льотчиків можуть також навчати на F-16 і в інших місцях.

Кірбі зазначив, що британці розпочинають навчання льотчиків англійської мови, щоб вони могли керувати американськими винищувачами.

F-16 для України

Нагадаємо, країни Заходу погодилися навчати українських льотчиків управлінню F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Таким чином, було створено так звану авіаційну коаліцію, яку очолили Данія та Норвегія. У її рамках, крім навчання, також має відбутися і постачання F-16 до України.

Поки що жодна країна офіційно не анонсувала передачу нашим військовим таких винищувачів.

Міністр оборони України Олексій Резніков кілька днів тому зазначав, що українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 уже у серпні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяБілий дімF-16Допомога УкраїніДанияВійськова допомога