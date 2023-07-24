Когда украинские пилоты начнут обучение на F-16: ответ Резникова

Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 уже в августе. Несмотря на это, окончательный список стран, где будет обучение, еще согласовывается.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Он также отметил, что обучение использования новых самолетов займет минимум 6 месяцев, и что Украине все еще необходимо модернизировать некоторую инфраструктуру для истребителей.

Резников добавил, что по его оптимистичным прогнозам, к весне следующего года пилоты смогут эксплуатировать F-16 в небе над Украиной.

Обучение, которое, по словам Резникова, скорее всего, пройдет в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Британии или Польше, в обязательном порядке будет включать интенсивные занятия для технических специалистов.

Министр обороны Украины отметил, что техническое обслуживание современных самолетов – это серьезная задача. Отмечается, что программы обучения могут быть разделены между странами, но окончательные планы все еще дорабатываются.

В ходе интервью министр также пошутил, что группа из 11 стран, которые обязались помогать Украине в подготовке пилотов на F-16, называет себя "11 друзей Оушена" по аналогии с популярным фильмом.

F-16 для Украины

Украина уже несколько месяцев ведет интенсивные переговоры о получении современных истребителей F-16. На саммите НАТО в Вильнюсе союзники официально объявили о создании авиационной коалиции. Нидерланды, Дания и Румыния официально подтвердили, что будут обучать украинских пилотов.

Украина ждет, когда первая группа пилотов отбудет на обучение, которое, вероятно, начнется в Дании. Ранее в Белом доме заявили, что Украина может получить F-16 в этом году. Но США считают, что это кардинально не изменит ситуацию на поле боя.

К тому же, на днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже через несколько недель.