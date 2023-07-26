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В Белом доме назвали страны, где украинских пилотов будут обучать на F-16

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Вашингтон, Среда 26 июля 2023 21:22
В Белом доме назвали страны, где украинских пилотов будут обучать на F-16 Фото: в Белом доме назвали страны, где украинских пилотов будут обучать на F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пилоты будут учиться управлению американскими истребителями F-16 в Дании и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"В Румынии и Дании будет проводиться подготовка украинских летчиков по программе F-16. Даты, места, продолжительность программы, все это еще в процессе разработки", - рассказал Кирби.

Он добавил, что помимо Румынии и Дании, украинских летчиков могут также обучать на F-16 и в других местах.

Кирби отметил, что британцы начинают обучение летчиков английскому языку, чтобы они могли управлять американскими истребителями.

F-16 для Украины

Напомним, страны Запада согласились обучать украинских летчиков управлению F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Таким образом, была создана так называемая авиационная коалиция, которую возглавили Дания и Норвегия. В ее рамках, помимо обучения, также должны состояться и поставки F-16 в Украину.

Пока ни одна страна официально не анонсировала передачу нашим военным таких истребителей.

Министр обороны Украины Алексей Резников несколько дней назад отмечал, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 уже в августе.

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