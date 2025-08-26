Министерство войны: Трамп намекнул, что хочет вернуть Пентагону старое название

Президент США Дональд Трамп намекнул, что в скором времени Министерство обороны может заиметь первоначальное название - Министерство войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph и Укрінформ .

"Когда мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую войну, он (Пентагон - ред.) назывался Министерством войны. И для меня это действительно то, чем оно есть", - заявил Трамп.

По его словам, всем нравится, что у США была "невероятная история побед", когда Пентагон был Министерством войны. Но потом США переименовали его в Министерство обороны.

Как говорит Трамп, предыдущие название "звучало сильнее", а информация о возможном изменении названия может появится "в течение следующих нескольких недель".

Президент США добавил, что не хочет ограничиваться только обороной.

"Мы хотим и наступления тоже", - заявил он.