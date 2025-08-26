Министерство войны: Трамп намекнул, что хочет вернуть Пентагону старое название
Президент США Дональд Трамп намекнул, что в скором времени Министерство обороны может заиметь первоначальное название - Министерство войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph и Укрінформ.
"Когда мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую войну, он (Пентагон - ред.) назывался Министерством войны. И для меня это действительно то, чем оно есть", - заявил Трамп.
По его словам, всем нравится, что у США была "невероятная история побед", когда Пентагон был Министерством войны. Но потом США переименовали его в Министерство обороны.
Как говорит Трамп, предыдущие название "звучало сильнее", а информация о возможном изменении названия может появится "в течение следующих нескольких недель".
Президент США добавил, что не хочет ограничиваться только обороной.
"Мы хотим и наступления тоже", - заявил он.
Министерство войны США
Напомним, что до 1947 года в США существовало Министерство войны (или же Военное министерство), которое. Оно было создано еще в 1789 году и отвечало за управление армией США и всеми операциями на суше.
После Второй мировой войны в 1947 году Конгресс принял акт о национальной безопасности. В результате Министерство войны было упразднено, и вместо него создали Министерство армии и Министерство военно-воздушных сил.
Для того, чтобы объединить все виды войск (армия, флот и ВВС), было учреждено Министерство обороны США, которая официально заработало в 1949 году.
Отметим, что в апреле Дональд Трамп заявил, что хочет потратить на армию США 1 трлн долларов.
"Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому то сейчас вокруг много плохих сил", - сказал тогда Трамп.