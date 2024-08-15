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В Белом доме анонсировали новые пакеты военной помощи Украине

Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки вскоре планируют объявить о новых пакетах военной помощи для Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, новые пакеты военной помощи Украине объявят уже в ближайшие дни. 

Детальных подробностей насчет того, какое именно вооружение планируется передать, Кирби не раскрыл. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 14 августа, министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.

В частности, чиновники обсуждали приоритетную помощь для Украины в области безопасности, а также текущие операции украинских защитников.

К слову, последний раз США объявляли пакет военной помощи Украине 9 августа. В него вошло вооружение стоимостью 125 млн долларов.

В рамках пакета американские власти пообещали предоставить бойцам ВСУ боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты и не только.

О такой помощи было объявлено уже после того, как украинские защитники начали свою операцию в Курской области. В США подчеркивали, что такие действия Украины "не нарушают их политику".

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