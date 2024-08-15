В Белом доме анонсировали новые пакеты военной помощи Украине

Что предшествовало

Напомним, вчера, 14 августа, министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.

В частности, чиновники обсуждали приоритетную помощь для Украины в области безопасности, а также текущие операции украинских защитников.

К слову, последний раз США объявляли пакет военной помощи Украине 9 августа. В него вошло вооружение стоимостью 125 млн долларов.

В рамках пакета американские власти пообещали предоставить бойцам ВСУ боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты и не только.

О такой помощи было объявлено уже после того, как украинские защитники начали свою операцию в Курской области. В США подчеркивали, что такие действия Украины "не нарушают их политику".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.