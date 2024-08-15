У Білому домі анонсували нові пакети військової допомоги Україні

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 14 серпня, міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з американським колегою Ллойдом Остіном.

Зокрема, чиновники обговорювали пріоритетну допомогу для України у сфері безпеки та поточні операції українських захисників.

До речі, востаннє США оголошували пакет військової допомоги Україні 9 серпня. До нього увійшло озброєння вартістю 125 млн доларів.

У рамках пакету американська влада пообіцяла надати бійцям ЗСУ боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові ракети і не лише.

Про таку допомогу було оголошено вже після того, як українські захисники розпочали свою операцію у Курській області. У США наголошували, що такі дії України "не порушують їхньої політики".

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