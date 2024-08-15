UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білому домі анонсували нові пакети військової допомоги Україні

Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями.

Детальних подробиць про те, яке саме озброєння планується передати, Кірбі не розкрив.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 14 серпня, міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з американським колегою Ллойдом Остіном.

Зокрема, чиновники обговорювали пріоритетну допомогу для України у сфері безпеки та поточні операції українських захисників.

До речі, востаннє США оголошували пакет військової допомоги Україні 9 серпня. До нього увійшло озброєння вартістю 125 млн доларів.

У рамках пакету американська влада пообіцяла надати бійцям ЗСУ боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові ракети і не лише.

Про таку допомогу було оголошено вже після того, як українські захисники розпочали свою операцію у Курській області. У США наголошували, що такі дії України "не порушують їхньої політики".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійна в Україні