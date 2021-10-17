Екс-президента США Клінтона виписали з лікарні
Фото: Білл Клінтон, екс-президент США (flickr.com)
У неділю, 17 жовтня, колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон був виписаний з лікарні Південної Каліфорнії, де він проходив лікування. Він відправився в Нью-Йорк, щоб продовжити своє відновлення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"Його температура і кількість лейкоцитів в крові нормалізувалися", - йдеться в заяві лікарів медцентру, опублікованій представником Клінтона Анхелем Уреньєю.
Нагадаємо, раніше Білла Клінтона доставили в одну з медустанов Каліфорнії через зараження "інфекцією, не пов'язаною з COVID-19". Повідомлялося, що причиною госпіталізації колишнього глави Сполучених Штатів стало зараження крові. Як заявляв офіційний представник Клінтона його виписку перенесли на ніч.