Екс-президент США потрапив до лікарні: лікарі повідомили про його самопочуття

Екс-президент США Білл Клінтон госпіталізований в одну з каліфорнійських лікарень. Лікарі колишнього президента розповіли про його самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Клінтона Ангел Урена повідомив, що 75-річний Клінтон був госпіталізований у вівторок ввечері в медичний центр UCI в Ірвіні "через інфекцію, не пов'язану з COVID-19".

"Він одужує, в хорошому настрої та неймовірно вдячний лікарям, медсестрам і персоналу, які надали йому відмінну допомогу", - сказав він.

Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, яка, на думку лікарів, почалася як інфекція сечовивідних шляхів.

Лікарі Клінтона - Альпеш Амін і Ліза Бардак - заявили, що колишній президент поміщений в лікарню для ретельного спостереження, йому вводили внутрішньовенні антибіотики й рідини.

"Він залишається в лікарні для постійного спостереження. Після двох днів лікування у нього спостерігається тенденція до зниження кількості лейкоцитів, і він добре реагує на антибіотики", - повідомили лікарі.

Також медики сподіваються, що Клінтон незабаром зможе покинути лікарню через хороше самопочуття.

Також відомо, що Клінтона розмістили у відділенні інтенсивної терапії для того, аби забезпечити йому спокій.