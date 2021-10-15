ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Екс-президент США потрапив до лікарні: лікарі повідомили про його самопочуття

Новость на русском →
США, П'ятниця 15 жовтня 2021 06:18
Екс-президент США потрапив до лікарні: лікарі повідомили про його самопочуття Фото: Білл Клінтон, екс-президент США (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Екс-президент США Білл Клінтон госпіталізований в одну з каліфорнійських лікарень. Лікарі колишнього президента розповіли про його самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Клінтона Ангел Урена повідомив, що 75-річний Клінтон був госпіталізований у вівторок ввечері в медичний центр UCI в Ірвіні "через інфекцію, не пов'язану з COVID-19".

"Він одужує, в хорошому настрої та неймовірно вдячний лікарям, медсестрам і персоналу, які надали йому відмінну допомогу", - сказав він.

Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, яка, на думку лікарів, почалася як інфекція сечовивідних шляхів.

Лікарі Клінтона - Альпеш Амін і Ліза Бардак - заявили, що колишній президент поміщений в лікарню для ретельного спостереження, йому вводили внутрішньовенні антибіотики й рідини.

"Він залишається в лікарні для постійного спостереження. Після двох днів лікування у нього спостерігається тенденція до зниження кількості лейкоцитів, і він добре реагує на антибіотики", - повідомили лікарі.

Також медики сподіваються, що Клінтон незабаром зможе покинути лікарню через хороше самопочуття.

Також відомо, що Клінтона розмістили у відділенні інтенсивної терапії для того, аби забезпечити йому спокій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Командувач Повітряних сил і ще чотири офіцери отримали нові звання: список
Командувач Повітряних сил і ще чотири офіцери отримали нові звання: список
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України