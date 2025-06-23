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В Белоцерковском районе разрушена гостиница с клиникой, повреждены дома: есть погибшая

Фото: от обстрела россиян пострадала Киевская область (t.me/bmrada)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 23 июня российский агрессор атаковал Киевскую область ударными дронами и ракетами. В результате ударов повреждены дома и есть погибшая.

По словам Калашника, последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.

В Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов.

В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.

В Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения. Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте", - сообщил глава КОВА.

В Белоцерковской городской тергромаде подтвердили информацию о повреждении жилых домов и промышленной инфраструктуры, а также сообщили о пострадавших среди населения.

"Службы уже работают и оказывается необходимая помощь. Благодарен каждому, кто сейчас помогает пострадавшим и ликвидирует последствия падений вражеских целей", - говорится в сообщении.

 

Фото: Белоцерковская городская территориальная община (t.me/bmrada)

Ночная комбинированная российская атака

Прошлой ночью российские террористы совершили очередную массированную ракетно-пушечную атаку на Украину.

Главной целью ударов был Киев и Киевская область.

В столице в результате обстрела пострадали пять человек.

Зафиксированы разрушения учебных заведений, жилых домов, поврежден вход в станцию метро Святошин.

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