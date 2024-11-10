Белый дом о приглашении Украины в НАТО: нужно сосредоточиться на победе Киева в войне

Для администрации президента США Джо Байдена приглашение Украины в НАТО не в приоритете. Вашингтон хочет уверенности, что Украина победит в войне с РФ, и хочет помочь в этом.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы были очень четки. Президент Байден дал понять, что членство в НАТО будет в украинском будущем. В этом нет никаких сомнений. Мы будем работать с Украиной на ее пути, но самый первый приоритет - уверенность, что Украина сможет выиграть эту войну", – сказал Кирби в интервью телемарафону.

По его словам, именно поэтому администрация Байдена хочет увеличить помощь Украине и убедиться, что у Украины есть все, что нужно на поле боя. Кроме того, как добавил Кирби, Вашингтон и Киев работают над долговременными двусторонними соглашениями по безопасности, чтобы улучшить украинскую оборонно-промышленную базу и убедиться, что Украина будет получать нужное оружие, даже когда война закончится.

"Ведь независимо от того, как это произойдет, у Украины все равно будет длинная граница с Россией с потенциалом агрессии у последней. Киев должен быть уверен, что защитит себя и граждан", - пояснил он.

Также, как отметил представитель Белого дома, США работают с Украиной над проведением реформ, "которые нужны любому кандидату в НАТО".

"На сегодняшний день я не могу сказать больше. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине победить на поле боя", - резюмировал он.