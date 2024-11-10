Білий дім про запрошення України в НАТО: маємо зосередитись на перемозі Києва у війні
Для адміністрації президента США Джо Байдена запрошення України в НАТО не у пріоритеті. Вашингтон хоче мати впевненість, що Україні переможе у війні з РФ, та хоче допомогти в цьому.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ми були дуже чіткі. Президент Байден дав зрозуміти, що членство в НАТО буде в українському майбутньому. В цьому немає жодних сумнівів. Ми будемо працювати з Україною на її шляху, але найперший пріоритет - мати впевненість, що Україна зможе виграти цю війну", - сказав Кірбі в інтерв'ю телемарафону.
За його словами, саме тому адміністрація Байдена хоче збільшити допомогу Україні та переконатися, що в України є все потрібне на полі бою. Крім того, як додав Кірбі, Вашингтон та Київ працюють над довгочасними двосторонніми безпековими угодами, щоб покращити українську оборонно-промислову базу та переконатися, що Україна отримуватиме потрібну зброю, навіть коли війна закінчиться.
"Бо незалежно від того, як це станеться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією з потенціалом агресії в останньої. Київ має бути впевненим, що захистить себе та громадян", - пояснив він.
Також, як зауважив представник Білого дому, США працюють з Україною над проведенням реформ, "які потрібні будь-якому кандидату в НАТО".
"На сьогодні я не можу сказати більше. Ми маємо зосередитись на тому, щоб допомогти Україні перемогти на полі бою", - резюмував він.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що адміністрація Байдена хоче до кінця року встигнути витратити на допомогу Україні всі кошти, які залишись в пакеті фінансування. Цю інформацію підтвердив й Кірбі. За його словами, Білий дім "витратить кожен долар, який має" на підтримку України.
Крім того, у Білому домі не виключили, що новий пакет військової допомоги Україні можуть оголосити на засіданні "Рамштайну". Воно очікується в листопаді.
Україна хоче запрошення в НАТО
Український президент Володимир Зеленський неодноразово закликав союзників надати Києву запрошення в НАТО. Це питання українська сторона просувала на самітах НАТО у 2023-му та 2024-му роках, але поки безрезультатно.
Цієї осені Київ представив партнерам так званий план перемоги, який містить кроки, які союзники повинні виконати, щоб надати Україні сили для завершення війни. Першим пунктом цього плану є запрошення в НАТО.
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