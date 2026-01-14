Белый дом защитил Трампа после видео с неприличным жестом

Президент США Дональд Трамп попал на видео, на котором, вероятно, употребляет нецензурное слово и демонстрирует неприличный жест в сторону человека во время визита на завод Ford в штате Мичиган. В Белом доме отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Отмечается, что Белый дом встал на защиту видео, где, вероятно, видна реакция президента на человека, который выкрикивал оскорбления во время экскурсии по заводу во вторник.

Кадры опубликовал TMZ - видео, похоже, снято непосредственно в цехе предприятия.

На записи видно, как Трамп реагирует на крик из толпы, после чего жестикулирует рукой, что-то проговаривает шепотом и показывает средний палец, отходя в сторону.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в комментарии CBS News заявил, что мужчина якобы кричал брань, а президент "дал соответствующий и однозначный ответ".

По данным TMZ, крикун выкрикнул фразу "защитник-педофил", предположительно намекая на ситуацию с файлами по американскому финансисту Джеффри Эпштейну, которые Министерство юстиции США не обнародовало полностью в установленный законом срок. В ведомстве объяснили, что нуждаются в большем времени для защиты личных данных жертв.

Представитель Объединенных работников автомобильной промышленности сообщил CBS News, что компания Ford отстранила этого работника от работы.

Трамп посетил завод Ford в городе Дирборн, где собирают пикапы F-150, накануне своего выступления перед Детройтским экономическим клубом.