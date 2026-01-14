Белый дом защитил Трампа после видео с неприличным жестом
Президент США Дональд Трамп попал на видео, на котором, вероятно, употребляет нецензурное слово и демонстрирует неприличный жест в сторону человека во время визита на завод Ford в штате Мичиган. В Белом доме отреагировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Отмечается, что Белый дом встал на защиту видео, где, вероятно, видна реакция президента на человека, который выкрикивал оскорбления во время экскурсии по заводу во вторник.
Кадры опубликовал TMZ - видео, похоже, снято непосредственно в цехе предприятия.
На записи видно, как Трамп реагирует на крик из толпы, после чего жестикулирует рукой, что-то проговаривает шепотом и показывает средний палец, отходя в сторону.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в комментарии CBS News заявил, что мужчина якобы кричал брань, а президент "дал соответствующий и однозначный ответ".
По данным TMZ, крикун выкрикнул фразу "защитник-педофил", предположительно намекая на ситуацию с файлами по американскому финансисту Джеффри Эпштейну, которые Министерство юстиции США не обнародовало полностью в установленный законом срок. В ведомстве объяснили, что нуждаются в большем времени для защиты личных данных жертв.
Представитель Объединенных работников автомобильной промышленности сообщил CBS News, что компания Ford отстранила этого работника от работы.
Трамп посетил завод Ford в городе Дирборн, где собирают пикапы F-150, накануне своего выступления перед Детройтским экономическим клубом.
Дело Эпштейна
Напомним, в ноябре прошлого года в США разгорелся новый виток скандала вокруг Джеффри Эпштейна после публикации более 20 тысяч страниц документов Комитета по надзору Палаты представителей.
Среди материалов есть многочисленные упоминания президента Дональда Трампа, что создало для него имиджевые проблемы.
Письма содержат упоминания о встречах Трампа с Эпштейном, комментарии о его поведении и критические оценки характера, что вызвало новые спекуляции, несмотря на заявления Белого дома, что документы ничего не доказывают.
В конце декабря 2025 года Министерство юстиции США начало публикацию нового большого массива файлов, связанных со скандальным Эпштейном.
Перед тем суд в США принял решение разрешить обнародование материалов расследования дела Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.
