Білий дім захистив Трампа після відео з непристойним жестом

Президент США Дональд Трамп потрапив на відео, на якому, ймовірно, вживає нецензурне слово та демонструє непристойний жест у бік людини під час візиту на завод Ford у штаті Мічиган. У Білому домі відреагували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Зазначається, що Білий дім став на захист відео, де, ймовірно, видно реакцію президента на людину, яка вигукувала образи під час екскурсії заводом у вівторок.

Кадри опублікував TMZ - відео, схоже, зняте безпосередньо в цеху підприємства.

На записі видно, як Трамп реагує на крик із натовпу, після чого жестикулює рукою, щось промовляє пошепки та показує середній палець, відходячи вбік.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг у коментарі CBS News заявив, що чоловік нібито кричав лайку, а президент "дав відповідну та однозначну відповідь".

За даними TMZ, крикун вигукнув фразу "захисник-педофіл", імовірно натякаючи на ситуацію з файлами щодо американського фінансиста Джеффрі Епштейна, які Міністерство юстиції США не оприлюднило повністю у встановлений законом термін. У відомстві пояснили, що потребують більше часу для захисту особистих даних жертв.

Речник Об'єднаних працівників автомобільної промисловості повідомив CBS News, що компанія Ford відсторонила цього працівника від роботи.

Трамп відвідав завод Ford у місті Дірборн, де збирають пікапи F-150, напередодні свого виступу перед Детройтським економічним клубом.