Белый дом впервые озвучил позицию по встрече Уиткоффа с Путиным

"Я могу подтвердить, что господин Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательного мирного соглашения в России и на Украине", - заявила Левитт.

Однако она отметила, что переговоры все еще продолжаются, поэтому не будет опережать заявления Дональда Трампа или его команды.

"Я думаю, что президент ясно дал понять, что он постоянно разочаровывается в обеих сторонах этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия закончились. Он хочет, чтобы война закончилась. Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния на переговоры о заключении мирного соглашения, и мы собираемся их использовать, и президент полон решимости довести дело до конца",- сказала она.

Визит Уиткоффа в Россию

Сегодня Уиткофф находится с визитом в России, где он уже встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. Также СМИ сообщили, что у него началась встреча с Путиным.

Почему она важна для Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский недавно жестко высказался в отношении российского посла по вопросам инвестиций Кирилла Дмитриева. Больше информации в заявлении президента.

Интересно и то, что издание Fox News писало о том, что Трамп уже понимает, что Путин затягивает перемирие с Украиной, и поэтому в США начали усиленно рассматривать новые санкции против России.